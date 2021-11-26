Зинаида Гречаный представила Молдову на заседании Бюро женщин-парламентариев

0

Председатель Национальной группы Межпарламентского союза (МПС) Зинаида Гречаный приняла сегодня участие в заседании Бюро женщин-парламентариев МПС. Мероприятие состоялось онлайн в рамках проходящей в эти дни 143-й сессии МПС в смешанном формате, модератором которой является Мадрид.

Бюро завершило подготовку к 32-й сессии Форума женщин-парламентариев, которая также состоялась сегодня. В ходе встречи участники рассмотрели вопросы повестки дня Форума женщин-парламентариев, обсудили рекомендации Группы гендерного партнерства МПС, а также рассмотрели недавние мероприятия МПС по продвижению гендерного равенства.

На 46-й сессии Бюро женщин-парламентариев была поддержана кандидатура депутата Национального собрания Республики Эквадор Вильмы Пьедад Андраде Муньос на должность второго вице-председателя Бюро женщин-парламентариев. Ещё одним вице-председателем стала Рамзи Файез (Бахрейн), а председателем Бюро – представитель Украины Леся Василенко.

Председатель Национальной группы МПС Зинаида Гречаный занимает должность члена Бюро женщин-парламентариев МПС от имени Евразийской группы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.