Зинаида Гречаный поздравила всех мужчин страны с Днём защитника Отечества

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Спикер парламента отметила, что традиционно 23 февраля мы отдаём дань мужеству, отваге и верности. Она пожелала всем мужчинам страны крепкого здоровья, бодрости и благополучия.



– День Национальной армии отмечается в Республике Молдова 3 сентября, однако для сотен тысяч сынов Молдовы День защитника Отечества, который мы отмечали на протяжении многих лет, до сих пор остаётся особым праздником. Поэтому я хочу обратиться ко всем тем, кто выполнил свой долг перед Родиной, со словами уважения и гордости – пройдя эту школу храбрости, вы навсегда стали эталоном дисциплины, твердости духа и заботы о ближнем. Я желаю вам, чтобы жизнь оберегала вас от бед и невзгод так же, как вы оберегаете любимых людей. Пусть судьба преподносит вам и вашим близким только счастливые моменты, – написала она.

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