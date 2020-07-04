Зинаида Гречаный поздравила с Международным днём кооперации работников отрасли

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный поздравила членов Центрального союза потребительских кооперативов и всех его подразделений с Международным днём кооперации, который отмечается ежегодно в первую субботу июля.

Гречаный отметила, что этот праздник объединяет более миллиарда членов кооперации во всём мире и подчёркивает роль кооперации в спасении и развитии экономики, основанной на принципах партнёрства и совместного участия. Она добавила, что кооперативная деятельность в Молдове сегодня представляет собой внушительное движение с важной экономической, социальной, образовательной деятельностью и собственной федерацией профсоюзов.

– Искренне поздравляю работников предприятий потребительской кооперации, членов Федерации профсоюзов “Moldsindcoopcomerţ”, преподавателей и студентов Кооперативно-торгового университета Молдовы, Кооперативного колледжа Молдовы и Сорокской профессиональной школы “Moldcoop”. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и инновационных решений для развития этой легендарной отрасли, – подчеркнула Гречаный в своём поздравлении.

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