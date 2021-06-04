Зинаида Гречаный поздравила с Днём банковского работника всех причастных к этому празднику

Коммерческие банки играют важную роль в социально-экономическом развитии. Они поддерживают стартапы, малые и средние предприятия, управляют частными депозитами, кредитуют физических лиц и экономику, способствуют привлечению инвесторов. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламента Зинаида Гречаный. Она поздравила с Днём банковского работника и юбилеем Национального банка Молдовы всех причастных к этим праздникам.

– Финансовые и страховые учреждения являются одними из самых престижных работодателей. Они предоставляют почти 20 000 хорошо оплачиваемых рабочих мест по всей стране. Динамичное развитие рынка, интеллектуальный и технологический потенциал банковской сферы нашей страны делают ее привлекательной для иностранных инвесторов. Важно, чтобы национальная экономика могла воспользоваться этими преимуществами в интересах всех граждан Республики Молдова, – подчеркнула спикер.