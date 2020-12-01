Зинаида Гречаный поздравила коллег из Румынии с национальным праздником

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Председатель молдавского парламента пожелала мира и благополучия, здоровья и процветания всему румынскому народу.

От имени Парламента Республики Молдова и от себя лично поздравила председателя палаты депутатов парламента Румынии Иона-Марчела Чолаку, исполняющего обязанности председателя, вице-председателя сената Румынии Роберта-Мариуса Казанчука с Национальным днём Румынии. Выразила пожелание продолжить и углублять отношения дружбы и сотрудничества между Молдовой и Румынией, – написала в соцсети Зинаида Гречаный.

Спикер также выразила надежду на то, что Молдова и Румыния будут и впредь прилагать совместные усилия для поддержания открытого и конструктивного диалога, основанного на взаимопонимании.

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