Зинаида Гречаный поздравила граждан с наступающим Новым годом

Председатель парламента пожелала жителям страны много радости, хороших событий и новых возможностей в 2021 году.

Дорогие сограждане,

Считанные часы остались до Нового года. В эти особые моменты мы размышляем над событиями уходящего года, который принес немало испытаний нам, нашим семьям, Молдове и всему миру. Давайте будем признательны ему за все хорошее и за опыт, который мы получили благодаря ему, особенно за самый главный урок – способность быть Человеком.

Праздник Нового года всегда объединяет и вдохновляет, а, когда мы вместе, нам под силу очень многое. Так пусть рядом с вами всегда будут любимые и преданные люди, искренние и верные друзья, надежные товарищи, которые помогут вам в достижении поставленных целей.

Примите мои самые теплые поздравления по случаю наступающего Нового года. Давайте встретим его с уверенностью и оптимизмом, и пусть 2021-й принесет каждому из вас добрые чувства, много радости, хороших событий и новых возможностей!

Желаю всем здоровья и счастья. С Новым годом! – отметила она.