Зинаида Гречаный поздравила граждан с Днем Конституции

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Сегодня отмечается 26-я годовщина Конституции Республики Молдова – верховного закона страны, определяющего основные права и свободы человека, базовые принципы государственного устройства. Эта дата напоминает нам о славных страницах истории нашей Конституции, а также о том, что построение развитого правового государства, в котором каждый гражданин чувствовал бы себя в безопасности и под защитой государственных органов, зависит от нас всех, отметила на своей странице в соцсети спикер парламента Зинаида Гречаный.

– Каждый из нас должен спросить себя: «А что я сделал для своего государства?», и всем вместе, поставив общие интересы выше личных выгод, работать над строительством правового государства. Мы, парламент страны, приложим все усилия и окажем полную поддержку, необходимую для достижения этой цели. Вместе с тем, в этот знаменательный день хотелось бы напомнить о недопустимости политического вмешательства в конституционные процессы. Необходимо правильное и объективное толкование Конституции и законодательной базы страны в целом. Только так государство, правовая система могут рассчитывать на полное доверие со стороны граждан Республики Молдова и партнеров по развитию страны. Решающую роль в этом процессе играет конституционной контроль, осуществляемый Конституционным судом, который прежде всего должен соблюдать Конституцию и обязывать всех остальных следовать основному закону, – подчеркнула она.

По случаю праздника Гречаный желает гражданам успехов, здоровья, оптимизма и благополучия.

– Пусть основной закон государства всегда занимает самое почетнее место в нашем общем доме – Республике Молдова, – подытожила спикер.

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