Зинаида Гречаный поздравила бухгалтеров страны с их профессиональным праздником

Зинаида Гречаный поздравила бухгалтеров страны с их профессиональным праздником
Председатель Парламента РМ отметила особую значимость профессии бухгалтера для развития государственных, общественных и частных организаций, национальной экономики в целом. 

Сила знаний, упорство, рассудительность и надежность отличают представителей этой сложной и престижной профессии. Изменения на глобальном уровне, развитие информационных технологий определяют необходимость их профессионального развития на протяжении всей карьеры, подчеркнула она.
– Исходя из своих функций, парламент уделяет особое внимание усовершенствованию законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения. В этом контексте я выражаю нашу заинтересованность в активном диалоге с профессиональными ассоциациями с целью дальнейшего улучшения правовой базы. Мы открыты для любых предложений, способных облегчить деятельность бухгалтеров в Республике Молдова. По случаю Дня бухгалтера поздравляю всех причастных к этой сфере деятельности и желаю профессионального роста, личного счастья и крепкого здоровья! – написала спикер на своей странице в соцсети. 
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