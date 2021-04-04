Зинаида Гречаный поздравила бухгалтеров страны с их профессиональным праздником

– Исходя из своих функций, парламент уделяет особое внимание усовершенствованию законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения. В этом контексте я выражаю нашу заинтересованность в активном диалоге с профессиональными ассоциациями с целью дальнейшего улучшения правовой базы. Мы открыты для любых предложений, способных облегчить деятельность бухгалтеров в Республике Молдова. По случаю Дня бухгалтера поздравляю всех причастных к этой сфере деятельности и желаю профессионального роста, личного счастья и крепкого здоровья! – написала спикер на своей странице в соцсети.