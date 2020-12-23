Зинаида Гречаный поблагодарила Игоря Додона и Иона Кику за плодотворное сотрудничество (ВИДЕО)

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Спикер подчеркнула: очень важно, чтобы председатель парламента, премьер-министр и президент двигались в одном направлении. Тогда правильный путь будет и у всей страны, уверена она.

– В этот непростой год правительству удалось справиться с ситуацией, обеспечить социальные выплаты, выполнить инвестиционные проекты, помочь аграриям и т.д. Искренне благодарю господина премьер-министра и всю его команду за эту работу, – сказала она.

Зинаида Гречаный также подчеркнула, что Игорь Додон обеспечивал баланс между всеми ветвями власти, и это должно стать хорошим примером для его последователей.

– А этот парламент, не отображающий выбор избирателей 2019 года, должен уйти. Нужно как можно скорее назначить досрочные парламентские выборы. Все фракции к этому готовы, надеюсь, новоизбранный президент проведёт дискуссии со всеми и мы разработаем “дорожную карту”, как провести голосование законным способом. Мы все должны быть сильными и понимать одну вещь: депутаты должны служить гражданам Республики Молдова, которые выбирают их, – подытожила она.

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