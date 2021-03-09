Зинаида Гречаный обсудила с послом Турции возможность предоставления нашей стране вакцин от коронавируса

Зинаида Гречаный обсудила с послом Турции возможность предоставления нашей стране вакцин от коронавируса
Зинаида Гречаный провела встречу с Гюролом Сёкменсюэром, Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Молдова. В беседе приняла участие и Башкан АТО Гагаузия Ирина Влах. 

Стороны обсудили вопросы молдо-турецких отношений и приветствовали высокий уровень многопланового сотрудничества между Республикой Молдова и Турецкой Республикой. Спикер ещё раз выразила благодарность за последовательную поддержку, оказываемую турецким государством нашей стране в различных сферах, в том числе в контексте борьбы с COVID-19.
Также были обсуждены эволюция борьбы с пандемией и возможность предоставления нашей стране партии противокоронавирусных вакцин из Турции.
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