Зинаида Гречаный награждена Орденом Содружества МПА СНГ (ВИДЕО)

Председатель Парламента РМ была награждена Орденом Содружества Межпарламентской ассамблеи государств участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). На своей странице в соцсети Зинаида Гречаный поблагодарила Валентину Матвиенко за высокую оценку её работы по укреплению и развитию межгосударственных отношений на платформе Ассамблеи.
– Эта почетная награда обязывает еще больше трудиться во имя дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества наших парламентов, наших стран и граждан, – отметила спикер.
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