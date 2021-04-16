Зинаида Гречаный награждена Орденом Содружества МПА СНГ (ВИДЕО)

Зинаида Гречаный награждена Орденом Содружества МПА СНГ (ВИДЕО)

Председатель Парламента РМ была награждена Орденом Содружества Межпарламентской ассамблеи государств участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). На своей странице в соцсети Зинаида Гречаный поблагодарила Валентину Матвиенко за высокую оценку её работы по укреплению и развитию межгосударственных отношений на платформе Ассамблеи. 

– Эта почетная награда обязывает еще больше трудиться во имя дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества наших парламентов, наших стран и граждан, – отметила спикер. 
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