Зинаида Гречаный и Олег Васнецов обсудили борьбу с пандемией в Молдове и России

Зинаида Гречаный и Олег Васнецов обсудили борьбу с пандемией в Молдове и России

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым. Стороны рассмотрели вопросы молдавско-российского сотрудничества в различных сферах, в том числе на парламентском уровне. Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении и динамизации связей между странами. 

Зинаида Гречаный и Олег Васнецов также обменялись информацией об усилиях властей Молдовы и России по борьбе с пандемическим кризисом, в том числе о принимаемых мерах по организации и проведению массовой вакцинации населения. В этом контексте спикер выразила благодарность за последовательную поддержку, оказываемую Российской Федерацией нашей стране в различных сферах, в том числе в контексте борьбы с COVID-19, что высоко ценится властями и гражданами Республики Молдова.

Она также поблагодарила за поздравления, переданные российским послом по случаю Масленицы – праздника, символизирующего приход весны, а также за пожелания крепкого здоровья и благополучия гражданам Республики Молдова.

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