Зинаида Гречаный и Максим Лебединский обсудили на севере Молдовы ситуацию с беженцами

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Сегодня председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный вместе с членом исполкома ПСРМ Максимом Лебединским посетили Бричанский и Единецкий районы, где встретились с районными советниками ПСРМ. Предметом обсуждения стала ситуация с беженцами и необходимость принять все возможные меры для поддержки граждан, приехавших к нам из Украины за помощью.

Зинаида Гречаный приветствовала тот факт, что представители ПСРМ в местных администрациях оперативно отреагировали на создавшуюся ситуацию и мобилизовались для акций гуманитарного характера. Так, в обоих районах организованы пункты временного размещения беженцев, обеспечено горячее питание, одежда и медикаменты, транспорт для передвижения иностранных граждан в нужном им направлении, поскольку подавляющее большинство беженцев находятся в нашей стране транзитом.

Председатель парламентской фракции БКС отметила, что ПСРМ продолжит активное сотрудничество с центральными и местными властями в целях создания необходимых условий для беженцев и обеспечения их всем необходимым, предлагая им поддержку на всех этапах пребывания в нашей стране.

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