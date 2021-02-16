Зинаида Гречаный и Ирина Влах обсудили проведение в Гагаузии Международной конференции по строительству и развитию автономий

Зинаида Гречаный встретилась в понедельник вечером с башканом Гагаузии Ириной Влах. Стороны обсудили процесс подготовки Международной конференции по строительству и развитию автономий. Она пройдёт в Гагаузии во второй половине этого года под эгидой Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.