Зинаида Гречаный и Ирина Влах обсудили проведение в Гагаузии Международной конференции по строительству и развитию автономий

Зинаида Гречаный и Ирина Влах обсудили проведение в Гагаузии Международной конференции по строительству и развитию автономий
Зинаида Гречаный встретилась в понедельник вечером с башканом Гагаузии Ириной Влах. Стороны обсудили процесс подготовки Международной конференции по строительству и развитию автономий. Она пройдёт в Гагаузии во второй половине этого года под эгидой Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. 

Спикер приветствовала инициативу по организации конференции и заверила, что парламент страны поддержит её проведение.
– Считаю важным, чтобы каждая фракция делегировала своих представителей для участия в этом важном международном форуме, – отметила Зинаида Гречаный. 
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