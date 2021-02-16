Зинаида Гречаный и Ирина Влах обсудили проведение в Гагаузии Международной конференции по строительству и развитию автономий

Зинаида Гречаный встретилась в понедельник вечером с башканом Гагаузии Ириной Влах. Стороны обсудили процесс подготовки Международной конференции по строительству и развитию автономий. Она пройдёт в Гагаузии во второй половине этого года под эгидой Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.
Спикер приветствовала инициативу по организации конференции и заверила, что парламент страны поддержит её проведение.
– Считаю важным, чтобы каждая фракция делегировала своих представителей для участия в этом важном международном форуме, – отметила Зинаида Гречаный.
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