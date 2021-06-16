Зинаида Гречаный и Игорь Додон встретились с жителями Бричан (ФОТО, ВИДЕО)

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В переполненном зале Дворца культуры города Бричаны Игорь Додон и Зинаида Гречаный провели встречу с горожанами, которых искренне волнует судьба нашей страны.

Председатель ПСРМ подчеркнул важность поддержки на досрочных парламентских выборах 11 июля Блока коммунистов и социалистов, состоящего из убеждённых государственников с большим опытом работы. Он также подробно рассказал бричанцам о том, какие решения команда блока в важнейших областях: социальная защита, развитие регионов, рост экономики, взвешенная внешняя политика и многое другое.

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