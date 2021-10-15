Зинаида Гречаный и Галина Карелова обсудили молдо-российские отношения

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Председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный встретилась на полях Третьего Евразийского женского форума с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галиной Кареловой.

Зинаида Гречаный и Галина Карелов обменялись мнениями об истории, текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских отношений между Молдовой и Российской Федерацией. Было отмечено, что были приложены значительные усилия для создания прочной и продуктивной основы двусторонних отношений. Между двумя странами действуют эффективные соглашения о межпарламентском сотрудничестве, и эту возможность необходимо и дальше использовать на благо обеих стран.

При этом было подчеркнуто, что при построении дальнейших отношений Российская Федерация вынуждена учитывать определенные решения, принятые за последний период. В частности, речь идет о решении официальной власти Молдовы участвовать в саммите Крымской платформы. Также вызывает опасения Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 21 января этого года, которым был признан неконституционным Закон № 234 от 16 декабря 2020 г. о функционировании языков на территории Республики Молдова.

В то же время была подчеркнута мысль о том, что, несмотря на политические обстоятельства, Молдова и Российская Федерация имеют очень богатое общее историческое, культурное и духовное наследие. Выражены готовность и обоюдная заинтересованность к продолжению двустороннего сотрудничества, межпарламентского диалога, взаимодействия в формате международного сотрудничества, других мер партнерства и взаимной поддержки.

Бывший председатель Парламента Республики Молдова заявила, что она воспользуется парламентской трибуной и другими коммуникационными площадками, чтобы внести свой вклад в поддержание молдо-российского партнерства и дружбы.

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