Зимняя забава обернулась для бендерчанина больницей

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В травмпункт бендерской больницы поступил 39-летний мужчина с серьёзными повреждениями головы: медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и скальпированную рану теменной и височной областей.

Пострадавший рассказал: увечья получил на горке. Обрадовавшись первому снегу, он с семьёй и друзьями отправился кататься. Вместо санок взял «ватрушку».

Один из спусков оказался неудачным. Тюбинг набрал скорость. На спуске мужчина потерял управление, не смог вписаться в поворот и оказался в овраге, пишет mvdpmr.org.

Свидетели происшествия самостоятельно доставили пострадавшего в травмпункт, откуда пациента госпитализировали в травматологию. Медики наложили ему 12 швов, несколько дней он проведёт в больнице.

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