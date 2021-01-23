Зимний отдых у реки закончился спасательной операцией

Зимний отдых у реки закончился спасательной операцией

Трое жителей Бендер поехали на Днестр. В районе речного порта компания спустилась на Audi к берегу. Когда решили вернуться домой, подняться по накатанной скользкой дороге не смогли. Во время очередной неудачной попытки машина стала скатываться в реку. Пассажиры лишь успели выпрыгнуть на ходу. 

Правой стороной автомобиль оказался в воде. Эвакуировать машину пришлось при помощи техники спасателей и эвакуатора. Используя лебёдку и буксировочные металлические тросы, транспортное средство вытянули на нижнюю часть набережной, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Тёмное время суток и ледяная поверхность не позволили завершить эвакуацию. Поднять Audi на асфальтированную дорогу смогли только утром.

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