Зимнее солнцестояние: сегодня — самая длинная ночь в году

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Зимнее солнцестояние — астрономическое явление, оно пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря. В Кишинёве точный момент зимнего солнцестояния в 2022 году наступает 21 декабря в 23:48:10. Это значит, что эта среда — самый короткий день в году.

Наши предки давно заметили, что в декабре бывает самая длинная ночь в году. Позже нашли объяснение событию учёные: выяснилось, что каждый год наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение, пишет Sputnik.

Астрономическое явление заметили давно, и сразу придали этому сакральное значение. Ещё в языческих верованиях 21 декабря отмечались праздники под названием Йоль, который означал возрождение Солнечного Короля — то есть после этой даты световой день становился всё больше и больше, пока не достигал максимума к 21 июня.

У разных народов зимнее солнцестояние отмечали и называли по-разному, однако в большинстве верований считалось, что постепенно после этого дня зима идёт на спад. Накануне же зимнего солнцестояния отмечали день смерти — считалось, что злые силы и духи могут быть особенно сильны, и не стоит ходить в леса.

Это был очень известный праздник во всех традиционных культурах, где большое значение имели солнечные календари. В том числе и в древней белорусской, и в древней европейской, и в древней скандинавской традиции. В Римской империи этот праздник называли Рождением Непобедимого Солнца. Когда христианство стало официальной религией в Риме, идея непобедимого Солнца синкретизировалась с Рождением Христа.

Хотя зимнее солнцестояние больше не отмечают, некоторые традиции остаются в силе. Так, в этот день не стоит заниматься серьёзными делами и по возможности следует провести время с семьёй. Многие призывают 21 декабря прогуляться на природе — хотя бы в городском парке.

Наконец, некоторые приметы от предков также сохранились. Например, считается, что погода в день зимнего солнцестояния повторится 31 декабря. Насколько будет точной эта примета — узнаем уже в канун Нового года.

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