Зима не за горами: число желающих утеплить дома удвоилось

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Высокая стоимость газа заставляет многих жителей Молдовы утеплять свои дома. По мнению специалистов, это самый эффективный метод, который позволяет сэкономить до 50% затрат. За последние два года цена на теплоизоляцию выросла вдвое, но и заказчиков стало в два раза больше.

Теплоизоляция требует много времени и денег, рассказывает Адриан Купча. Мужчина решил воспользоваться этой услугой, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. Дело недешёвое, но оно того стоит.

– Сразу после строительства дома вместе с семьёй приняли решение утеплить дом, чтобы в будущем сэкономить на оплате счетов. Где-то в 150-170 000 леев обошлось утепление. Прошлой зимой дом был лишь частично утеплён, но разница уже была ощутима, – рассказал он.

По данным компаний, оказывающих услуги по утеплению, количество обращений значительно увеличилось по сравнению с 2020 годом, пишет gagauzinfo.md.

– В этом году мы приняли сотни заявок по монтажу системы теплоизоляции. Интерес к утеплению домов вырос более чем на 50%. Много запросов от людей, которые имеют старые дома и хотят утеплить их, чтобы снизить расходы на газ или электричество, – рассказал директор компании по теплоизоляции Сергей Афтенев.

Отрицательная сторона заключается в том, что с удвоением количества заказов выросла и цена на теплоизоляцию: тоже вдвое. Например, чтобы облицевать дом площадью 250 квадратных метров, его владелец заплатил 10 000 евро.

В настоящее время стоимость монтажа системы теплоизоляции начинается с 400 леев за один квадратный метр. Для сравнения, в прошлом году такое удовольствие обходилось в два раза дешевле, пишет источник.

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