Зима не торопится уходить: синоптики предупредили о снеге и похолодании

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В ближайшие сутки в Молдове ожидаются осадки в виде снега. Кроме того, в стране немного похолодает. Так, в центральных районах термометры покажут до +5 градусов днём и до -4 градусов ночью.

Осадки в виде снега ожидаются на всей территории Молдовы. На севере воздух прогреется до +4 градусов, а ночью ожидается до -5 градусов. На юге будет немного теплее – до +6 градусов днём и до -3 градусов ночью.

Пасмурно будет до пятницы, а в выходные дни синоптики обещают преимущественно солнечную погоду без осадков.

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