Зима будет суровой: газ может подорожать на 35%

Зима будет суровой: газ может подорожать на 35%

Этой осенью тариф на газ может вырасти для потребителей на 35%. В ближайшее время “Молдовагаз” направит запрос о повышении стоимости в НАРЭ. Переговоры о новом контракте с “Газпромом” находятся на последней стометровке. По словам представителей компании-поставщика, существующий договор, срок действия которого завершается в конце этого месяца, в ближайшее время будет продлён, пишет рublika.md. 

– Как только НАРЭ опубликует методологию расчёта цен на газ, “Молдовагаз” направит регулятору запрос о повышении среднего тарифа для конечного потребителя на 35%, – говорится в сообщении компании. 

В настоящее время за куб газа потребители платят 4 лея 29 банов.

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