Зима будет сложной. Санду: Компенсаций за газ для всех больше не будет

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Нас ждёт тяжёлая зима. Майя Санду подтвердила, что правительство больше не будет компенсировать тариф на газ всем, как это было в минувшем сезоне, и это несмотря на то, что стоимость голубого топлива продолжает расти.

– Госбюджет должен поддерживать социально уязвимые слои населения. Таким образом, зимой бюджет больше не сможет компенсировать всем рост тарифа на газ, – сказала Санду в интервью частному телеканалу.

Напомним, что ранее стало известно, что тариф на газ в Молдове вырастет до 24 леев за куб. Новая цена вступит в силу уже в июне.

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