Зима будет сложной. Санду: Компенсаций за газ для всех больше не будет

Зима будет сложной. Санду: Компенсаций за газ для всех больше не будет

Нас ждёт тяжёлая зима. Майя Санду подтвердила, что правительство больше не будет компенсировать тариф на газ всем, как это было в минувшем сезоне, и это несмотря на то, что стоимость голубого топлива продолжает расти

– Госбюджет должен поддерживать социально уязвимые слои населения. Таким образом, зимой бюджет больше не сможет компенсировать всем рост тарифа на газ, – сказала Санду в интервью частному телеканалу. 

Напомним, что ранее стало известно, что тариф на газ в Молдове вырастет до 24 леев за куб. Новая цена вступит в силу уже в июне.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md