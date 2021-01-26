Жуткое убийство в Калараше: женщина зарезала сожителя во время драки

Жуткое убийство в Калараше: женщина зарезала сожителя во время драки

Трагедия произошла минувшей ночью в селе Сипотень Каларашского района.

По данным полиции, 32-летняя подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она поссорилась со своим 47-летним сожителем, который хотел поджечь их дом. Между ними началась драка, которая завершилась убийством, передаёт deschide.md.

Мужчина нанёс возлюбленной множественные удары кулаком по лицу и ранил кухонным ножом. Во время драки женщине удалось вырвать из рук сожителя нож, которым впоследствии нанесла смертельный удар. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

Соседка нашла женщину без сознания на улице и вызвала полицию. Подозреваемую задержали на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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