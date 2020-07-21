Жуткое ДТП во Флорештах: молодой человек погиб, врезавшись на мотоцикле в груду камней (ФОТО 18+)

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Авария произошла минувшей ночью в селе Сенатовка Флорештского района. Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в груду камней.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Флорешт Инны Москалюк, в результате ДТП скончался 21-летний молодой человек. Он ехал на мотоцикле Viper без защитного шлема. По неизвестной причине парень не справился с управлением, в результате чего мотоцикл врезался в груду камней. Водитель скончался до приезда скорой помощи, передаёт deschide.md.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

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