Жуткое ДТП во Флорештах: две машины насмерть сбили пешехода

Трагедия произошла минувшей ночью на трассе между сёлами Черепково и Гура Каменчий.
По данным местной полиции, в результате аварии скончался 32-летний мужчина. Его сбил автомобиль марки Honda Civic, за рулём которого находился 30-летний водитель. После этого пешехода отбросило на встречную полосу, где его сбила вторая машина, марки ВАЗ, передаёт deschide.md.
Мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии