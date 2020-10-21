Жуткое ДТП во Флорештах: две машины насмерть сбили пешехода

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Трагедия произошла минувшей ночью на трассе между сёлами Черепково и Гура Каменчий.

По данным местной полиции, в результате аварии скончался 32-летний мужчина. Его сбил автомобиль марки Honda Civic, за рулём которого находился 30-летний водитель. После этого пешехода отбросило на встречную полосу, где его сбила вторая машина, марки ВАЗ, передаёт deschide.md.

Мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП.

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