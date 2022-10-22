Жуткое ДТП в Теленештах: погиб подросток, четверо госпитализированы

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Авария унесла жизнь 16-летнего юноши. Трагедия случилась минувшей ночью, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Несовершеннолетний, управляя автомобилем Mercedes, слетел с трассы и столкнулся с деревом. От полученных травм молодой человек скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, пишет gagauzinfo.md.

Ещё четыре человека – 40-летний мужчина, двое подростков в возрасте 16 лет и молодой человек в возрасте 21-го года – были доставлены в больницу.

Детали страшной аварии устанавливаются.

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