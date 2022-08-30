Жуткое ДТП в Теленештах: грузовик насмерть сбил дорожного рабочего

Жуткое ДТП в Теленештах: грузовик насмерть сбил дорожного рабочего

Трагический случай произошёл сегодня на трассе вблизи села Бэнешты. 

По данным полиции, грузовик MAN, за рулём которого находился 59-летний мужчина, сбил дорожного рабочего. После этого большегруз врезался в автомобиль Dacia, который был припаркован на обочине. Легковушку отрикошетило в сторону двух работников фирмы, выполнявших ремонт дороги. 

33-летний мужчина, которого изначально сбил грузовик, скончался на месте. Двое его напарников получили травмы и были госпитализированы.

Полицейские установили, что водитель грузовика был трезв. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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