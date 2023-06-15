Жуткое ДТП в Страшенах: пассажир микроавтобуса погиб на месте, еще 9 человек в больнице (ФОТО)

Авария произошла вблизи села Кожушна Страшенского района.
По данным полиции, на дороге столкнулись легковушка Volvo и микроавтобус Volkswagen, который перевозил работников фабрики. Один из пассажиров микроавтобуса, 60-летний мужчина, погиб на месте. Еще 9 человек были доставлены в районную больницу Страшен.
Правоохранители установили, что оба водителя находились в трезвом состоянии. Обстоятельства трагедии выясняются.
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