Жуткое ДТП в столице: автомобиль врезался в столб, водитель погиб (ФОТО)

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Страшная авария произошла сегодня утром на пересечении улиц О. Гибу и Н. Костин в секторе Буюканы.

По данным пресс-службы столичной полиции, автомобиль марки Skoda, за рулём которого находился 63-летний мужчина, врезался в опору ЛЭП. В машине также находились трое пассажиров. На место прибыли сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, которые провели операцию по эвакуации пострадавших.

Водитель скончался от полученных травм по дороге в больницу. Трое пассажиров были госпитализированы.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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