Жуткое ДТП в Штефан-Водэ: один человек погиб и трое ранены

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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло прошлой ночью на трассе R-30.

Как установила полиция, водитель автомобиля BMW превысил скорость, не справился с управлением и врезался в Dacia Duster. После этого BMW отбросило в автомобиль Toyota, едущий по встречной полосе.

В последней машине находились трое граждан Российской Федерации в возрасте от 26 до 45 лет. Все пассажиры получили травмы и были госпитализированы в районную больницу. 48-летний водитель Toyota скончался по дороге в больницу.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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