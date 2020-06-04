Жуткое ДТП в Рышканах: мотоциклист “впечатался” в автомобиль

0

Авария произошла сегодня между сёлами Алуниш и Реча в Рышканском районе. 18-летний мотоциклист врезался в автомобиль Volkswagen Sharan, за рулём которого была 22-летняя женщина.

Молодой человек пытался обогнать другой автомобиль, но не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автотранспортным средством. Пострадавшего доставили в районную больницу, пишет deschide.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.