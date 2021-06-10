Жуткое ДТП в Резине: водитель легкового авто погиб, врезавшись в грузовик (ФОТО, ВИДЕО)

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Авария произошла у села Трифешты. По предварительным данным, водитель Hyundai на высокой скорости не смог пройти поворот, выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

25-летний водитель легкового авто погиб на месте, пишет deschide.md. Удар был настолько сильным, что легковой автомобиль превратился в груду металла.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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