Жуткое ДТП в Приднестровье: водитель в реанимации

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Авария произошла в селе Ближний хутор. 31-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota не справился с управлением, сначала врезался в дорожный знак, затем в дерево, а после машина перевернулась.

Правоохранителям позвонили очевидцы ДТП. На место происшествия прибыли медики и автоинспекторы. Водителя на скорой увезли в реанимацию. У мужчины травматический шок, множественные переломы и раны, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Инспекторы установили, что молодой человек сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Накануне он отдыхал с друзьями, родным домой обещал вернуться на такси. Однако уехал на личном автомобиле.

Искорёженная машина доставлена на охраняемую площадку. Проводится разбирательство.

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