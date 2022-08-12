Жуткое ДТП в Оргееве: водитель мотоцикла погиб на месте (ФОТО)

Жуткое ДТП в Оргееве: водитель мотоцикла погиб на месте (ФОТО)

Страшная авария произошла минувшим вечером на трассе между населёнными пунктами Лопатна и Жора де Сус. 

По данным полиции, за рулём мотоцикла марки Honda находился 28-летний мужчина. Транспортное средство принадлежало его односельчанину. Водитель ехал на высокой скорости и, не справившись с управлением, вылетел с трассы и врезался в дерево.

В результате аварии мужчина скончался на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.

Полиция сообщает, что в течение 7 месяцев патрульные службы Оргеева, Теленешт, Криулян и Дубоссар конфисковали за нарушения ПДД водителями 156 мотоциклов.

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