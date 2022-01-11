Жуткое ДТП в Новых Аненах: пятеро, в том числе ребёнок, в больнице

0

Пять человек, в том числе 8-летний ребёнок, были госпитализированы после аварии, произошедшей вблизи села Бульбоака.

По данным полиции, автомобиль Renault Megane, за рулём которого находилась 33-летняя женщина, врезался в Mercedes, управляемый 43-летним мужчиной. В результате аварии пострадали оба водителя, 8-летний ребёнок, который находился в Renault, а также пассажиры Mercedes – 18-летняя девушка и её 40-летняя мать. Пациенты были доставлены в районную больницу Новых Анен.

Обстоятельства аварии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.