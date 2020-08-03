Жуткое ДТП в Конгазе: скончался водитель мотоцикла (ВИДЕО)

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Трагедия произошла в воскресенье вечером. В результате дорожно-транспортного происшествия скончался 19-летний житель села Конгаз.

Согласно полученным данным, на дороге столкнулись автомобиль Audi и мотоцикл марки Viper. За рулем легковушки находился 23-летний житель Светлого, а мотоциклом управлял 19-летний житель Конгаза. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.

В момент аварии водитель Audi был трезвым, а мотоциклист сел за руль пьяным. Степень опьянения погибшего определят судмедэксперты, передаёт gagauzinfo.md.

По факту случившегося ведётся следствие.

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