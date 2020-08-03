Жуткое ДТП в Конгазе: скончался водитель мотоцикла (ВИДЕО)

Жуткое ДТП в Конгазе: скончался водитель мотоцикла (ВИДЕО)

Трагедия произошла в воскресенье вечером. В результате дорожно-транспортного происшествия скончался 19-летний житель села Конгаз.

Согласно полученным данным, на дороге столкнулись автомобиль Audi и мотоцикл марки Viper. За рулем легковушки находился 23-летний житель Светлого, а мотоциклом управлял 19-летний житель Конгаза. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.

В момент аварии водитель Audi был трезвым, а мотоциклист сел за руль пьяным. Степень опьянения погибшего определят судмедэксперты, передаёт gagauzinfo.md.

По факту случившегося ведётся следствие.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md