Жуткое ДТП в Кишиневе: водитель скончался по дороге в больницу

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Трагедия произошла сегодня ранним утром на улице Градина Ботаника.

По данным полиции, за рулем автомобиля Ford находился 24-летний мужчина. Он не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб, а затем в другие два автомобиля, которые были припаркованы у жилого дома.

На место прибыла скорая помощь. Водитель скончался по дороге в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

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