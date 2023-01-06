Жуткое ДТП в Кишиневе: водитель скончался по дороге в больницу

Жуткое ДТП в Кишиневе: водитель скончался по дороге в больницу

Трагедия произошла сегодня ранним утром на улице Градина Ботаника. 

По данным полиции, за рулем автомобиля Ford находился 24-летний мужчина. Он не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб, а затем в другие два автомобиля, которые были припаркованы у жилого дома. 

На место прибыла скорая помощь. Водитель скончался по дороге в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

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