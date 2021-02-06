Жуткое ДТП в Каушанах: машина упала в речку на крышу, водителя зажало

Жуткое ДТП в Каушанах: машина упала в речку на крышу, водителя зажало

Авария произошла сегодня вблизи села Бакчалия Каушанского района. На место происшествия прибыли спасатели.

Согласно полученным данным, водитель ехал на автомобиле марки Nissan. На опасном повороте он не справился с управлением, машина вылетела с трассы в небольшую речку и перевернулась на крышу, передаёт deschide.md.

Водитель оказался заблокированным в машине. Его вытащили спасатели. Пациенту оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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