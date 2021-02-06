Жуткое ДТП в Каушанах: машина упала в речку на крышу, водителя зажало

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Авария произошла сегодня вблизи села Бакчалия Каушанского района. На место происшествия прибыли спасатели.

Согласно полученным данным, водитель ехал на автомобиле марки Nissan. На опасном повороте он не справился с управлением, машина вылетела с трассы в небольшую речку и перевернулась на крышу, передаёт deschide.md.

Водитель оказался заблокированным в машине. Его вытащили спасатели. Пациенту оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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