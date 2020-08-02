Жуткое ДТП в Калараше: две женщины погибли на месте, ребенок госпитализирован

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Страшная авария произошла на выезде из села Вэлчинец минувшим вечером. 45-летняя женщина за рулем Renault Megane существенно превысила скорость, а на опасном повороте не справилась с управлением и влетела в дерево.

В результате удара водительница и ее 70-летняя пассажирка погибли на месте. Находившаяся в салоне 6-летняя дочь автоледи была госпитализирована с легкими травмами, пишет protv.md.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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