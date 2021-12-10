Жуткое ДТП в Яловенах: две женщины госпитализированы

Жуткое ДТП в Яловенах: две женщины госпитализированы

Авария произошла накануне у въезда в город Яловены. 

По данным полиции, на дороге столкнулись микроавтобус Mercedes и Volkswagen Polo. В результате ДТП пострадали две женщины, которые находились в машинах в качестве пассажиров. Их доставили в Больницу скорой помощи Кишинёва, передаёт deschide.md.

Правоохранителями было установлено, что оба водителя находились в трезвом состоянии. Все обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

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