(ОБНОВЛЕНО) Жуткое ДТП в Яловенах: оба водителя скончались на месте (ФОТО)

(ОБНОВЛЕНО) Жуткое ДТП в Яловенах: оба водителя скончались на месте (ФОТО)

(ОБНОВЛЕНО 15.00) Два водителя погибли в результате серьёзной аварии, произошедшей сегодня на трассе в Яловенах. На место прибыли полицейские, врачи скорой помощи и спасатели. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл между сёлами Бардар и Сочитены. DAF и Volvo столкнулись лоб в лоб и перевернулись на трассе. В результате аварии три человека оказались заблокированными в грузовиках. Прибывшие на место спасатели вытащили из транспортных средств бездыханные тела водителей фур. Пассажир Volvo был в сознании, его госпитализировали.

Изначальная новость:

Два грузовика столкнулись лоб в лоб. Оба водителя скончались на месте, а пассажира доставили в больницу. Трасса временно заблокирована, передаёт protv.md.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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