Жуткое ДТП в Хынчештах: погибла женщина (ФОТО)

Жуткое ДТП в Хынчештах: погибла женщина (ФОТО)

Смертельная авария произошла сегодня около полудня у въезда в село Логэнешть Хынчештского района. Автомобиль Ford съехал с дороги и перевернулся на обочине.

В результате ДТП на месте погибла женщина, пишет telegraph.md. В салоне также находился несовершеннолетний, который получил травмы и был госпитализирован.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства трагического инцидента.

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