Жуткое ДТП в Хынчештах: двое взрослых и ребёнок в больнице (ФОТО)

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Авария случилась накануне в селе Фундул Галбеней. На трассе столкнулись два автомобиля, в результате чего травмы получили двое взрослых и ребёнок. Пострадавших госпитализировали.

По данным полиции, за рулём машины марки Opel Vectra находился 32-летний водитель. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего врезался в Mercedes ML 320, которым управлял 40-летний мужчина. В автомобиле Opel находилась 12-летняя дочка водителя, передаёт tv8.md.

Всех пострадавших доставили в районную больницу Хынчешт. Полиция установила, что оба водителя находились в трезвом состоянии.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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