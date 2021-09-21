Жуткое ДТП в Хынчештах: автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)

Жуткое ДТП в Хынчештах: автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)

Авария произошла сегодня в селе Кэрпинень. 

Видео с места происшествия было опубликовано в социальной сети. На кадрах видно, что автомобиль марки BMW перевернулся на крышу, у него повреждена передня часть. По данным полиции, в результате ДТП никто не пострадал, передаёт realitatea.md.

– Водитель не обратился в полицию, но мы получили и приняли к сведению информацию о ДТП. Обстоятельства инцидента выясняются, – сообщила пресс-секретарь Генинспектората полиции. 

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