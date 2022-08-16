Жуткое ДТП в Фалештах: сообщается о троих пострадавших (ФОТО)

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Авария произошла на трассе R16 у села Марандены. Лоб в лоб столкнулись Toyota Avensis и Ford Tranzit.

В результате ДТП пострадали 3 человека, двоих вытащили из повреждённых автомобилей. На месте происшествия работали две бригады спасателей.

Сильно пострадал водитель Ford: мужчина получил переломы руки и ноги. Всех пострадавших доставили в бельцкую больницу, сообщили в ГИЧС.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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