Жуткое ДТП в Дрокии: погибли два человека (ФОТО)

Жуткое ДТП в Дрокии: погибли два человека (ФОТО)

Страшная авария случилась накануне у выезда из села София Дрокиевского района. 

Согласно предварительным данным Национального инспектората общественной безопасности, водитель автомобиля Dacia не справился с управлением из-за высокой скорости. Он врезался в Mitsubishi во время обгона. После этого Dacia вылетела с трассы и врезалась в дерево. 

В результате ДТП погибли два человека, ещё два были доставлены в районную больницу с травмами. Все обстоятельства аварии выясняются.

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