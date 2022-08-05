Жуткое ДТП в Дрокии: по вине нетрезвого водителя в больнице оказались 9 человек

Жуткое ДТП в Дрокии: по вине нетрезвого водителя в больнице оказались 9 человек

Инцидент произошёл прошлой ночью в селе София.

Как выяснилось, 27-летний житель Дрокиевского района за рулём Renault при неизвестных обстоятельствах врезался в припаркованный на обочине Opel, а затем в другой автомобиль.

В результате ДТП также пострадали 9 человек, которые находились в заведении рядом с местом аварии. Все они были доставлены в районную больницу.

Виновник аварии прошёл тест на алкоголь, показавший результат в 0,77 мг/л. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, разбирательство продолжается.

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