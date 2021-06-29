Жуткое ДТП в Бендерах: “КамАЗ” на полной скорости врезался в две легковушки, один человек погиб (ВИДЕО)

Жуткое ДТП в Бендерах: “КамАЗ” на полной скорости врезался в две легковушки, один человек погиб (ВИДЕО)

Предварительная причина аварии – у “КамАЗа” отказали тормоза.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, ДТП произошло на пересечении улиц Бендерского Восстания и Кишинёвской. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения. На видео груженый “КамАЗ”, не снижая скорости, врезается в два легковых автомобиля. После столкновения кабина и прицеп грузовика перевернулись. От удара придавило водителя Toyota. Мужчина погиб на месте.

Водителю и пассажиру Wolksvagen помогли выбраться очевидцы. Одного из них с ушибами головы госпитализировали в больницу. Водитель большегруза выбрался самостоятельно.

Спасатели и пожарные извлекают погибшего из искорёженного автомобиля. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md