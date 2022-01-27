Жуткое ДТП в Бельцах: водитель погиб на месте, пассажир – в тяжёлом состоянии

Жуткое ДТП в Бельцах: водитель погиб на месте, пассажир – в тяжёлом состоянии

Страшная авария произошла сегодня утром.

По данным полиции, водитель Opel не справился с управлением, в результате чего машина съехала с трассы и врезалась в бетонные плиты. После столкновения водитель вылетел из машины через лобовое стекло, а одна из плит упала на него. Мужчина скончался на месте, передаёт protv.md.

50-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md