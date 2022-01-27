Жуткое ДТП в Бельцах: водитель погиб на месте, пассажир – в тяжёлом состоянии

Страшная авария произошла сегодня утром.
По данным полиции, водитель Opel не справился с управлением, в результате чего машина съехала с трассы и врезалась в бетонные плиты. После столкновения водитель вылетел из машины через лобовое стекло, а одна из плит упала на него. Мужчина скончался на месте, передаёт protv.md.
50-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.
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